翠華：今年將調整香港店網　加價無可避免

翠華(01314)去年度盈利大跌逾9成，被問及會否放慢擴張計劃時，集團首席營運官兼中國區行政總裁唐錦雄坦言，過去幾年公司發展得較快，今年將會「固本培元」來提升香港店舖效益，尤其是出現業務重疊嚴重的個別地區，如銅鑼灣現有4間分店，是需要進行整合，同時又會在未有分店的地區物色開店機會。



他補充，集團有部分店舖面積較大，涉及過萬呎，惟現時發現幾千呎的細舖效益更佳，故亦調整這方面的開店策略。整體而言，集團預計今年度會在港淨增2至3間分店，另翻新3至5間分店。



面對租金、人工等經營成本持續上升，主席李遠康表示，集團向來定價克制，部分餐單幾年來沒有加價，惟現時食材價格上升的壓力下，今年無可避免會考慮加價。



對於業績表現遜色，被問及會否有賣盤計劃時，李氏指沒有相關考慮。



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