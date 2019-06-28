連續兩星期反彈！二手樓價指數按周漲0.43%

二手樓價持續向上。中原城市領先指數CCL最新報187.83點，按周升0.43%，該行城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.70點，按周升0.60%。CCL(中小型單位)報187.43點，按周升0.57%。CCL、CCL(中小型單位)及CCL_Mass同樣齊升兩周，分別上升0.85%、0.82%及0.74%。



CCL(大型單位)報189.83點，按周跌0.22%。豪宅樓價連續3周創歷史新高後，走勢趨向反覆，近4周持續1升1跌，累升0.63%。



港島CCL_Mass報188.53點，按周升0.88%，結束3周連跌。九龍CCL_Mass報187.50點，按周升1.07%，連升2周共2.02%。新界東CCL_Mass報199.95點，按周跌0.52%，連升3周後回軟。新界西CCL_Mass報171.39點，按周升0.40%，連升3周共0.43%。



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