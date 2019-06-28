【fb直播】港股下周隨時爆邊？

恒指上日急升後，周五(28日)回吐，不過50天線力保不失，尾市跌幅收窄，反映市場對「習特會」睇法偏正面，未敢大手沽落去？



重磅股個別發展，不過都係跌多升少！反而內房如中海外(00688)、體育用品股李寧(02331)等大受資金追捧！短線炒作抑或真有資金睇好追買？



半新股個別發展，6月中上市的中煙香港(06055)連升5日，股價較招股價升逾1倍；錦欣生殖(01951)則跌近招股價水平，半新股仲有無得炒？



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