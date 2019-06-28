【市後重點睇】港滙直撲7.8　道期漲70點

市場觀望二十國集團(G20)峰會，中美元首將於周六(29日)上午會談，美股道指期貨漲71點。半年結效應下港匯揚升，現報7.8081；美匯指數徘徊96水平；圓匯回落至107.7；歐元兌美元報1.1379；鎊匯大致持平，報1.2674。在岸及離岸人民幣企6.86水平。金價企1,416美元，布油報65.49美元，紐油報59.17美元。



●市後關注點

20:30 美國5月PCE物價指數年率

22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數終值



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●【港股收市】恒指跌78點 上半年累漲1成

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●歐股早段靠穩

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