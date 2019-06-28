【專家樓評】張翹楚：香港資金緊張　或影響樓價

近日市場十分關注美國聯儲局7月份會否減息，對香港按揭息口、樓價走勢有甚麼影響？至於美國會否減息，由其他資產價格變化已見端倪。



近期比特幣的價格再成市場焦點，由2018年不足2.5萬港元一個，飆升至近期最高逾9.8萬元一個，升幅接近300%，同時，黃金價格也突破五年新高，達11,804元一盎司。



虛擬貨幣與黃金價格走勢反映投資者的避險情緒加劇，當中涉及伊朗局勢變化，中美貿易戰與美元轉弱等因素。美元轉弱，主要因市場預期7月份美國降息的機會達百分之一百，同時美國的孳息曲線倒掛，讓市場擔心美國經濟衰退，種種因素反映外圍經濟與局勢不但不穩定，中、短期也不會樂觀。



大家往往憧憬美國降息，香港也會跟隨，事實是美國加息時，香港也不一定跟隨。香港是否需要調整息率，要看銀行體系的流動性資金，而銀行同業拆息(HIBOR)的成本高低也反映了現金流動性，一個月的HIBOR已超越2.53%，而一星期的HIBOR也在2.97至3.02%區間徘徊，反映銀行資金短絀，因此很難預計香港按揭息口在短期內會下調，反而銀行在加定存利率同時，也有可能考慮調高最優惠利率 (Prime Rate)。



在外圍經濟與政治動盪的環境下，加上香港資金流動性的緊張與社會矛盾不斷，即使差估署五月份私樓樓價指數依然升1.4%，但相信往後升幅會放緩，甚至進入短期下行調整期。



泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚



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