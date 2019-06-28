政府將推售兩幅商業地　西九高鐵用地最矚目

政府公布2019年7月至9月賣地計劃，新一季將推出2幅商業用地，包括廣深港高速鐵路香港西九龍站上蓋用地，估計提供約316.5萬方呎樓面，為近年推售的最大型商業用地，估計成交價高逾千億元。



此外，早前被高銀金融(00530)棄購的啟德4C區4號商業/酒店用地，亦將會於新一季重推。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，西九龍站高鐵商業地預計每方呎樓面地價約2.5萬至3.5萬元，即估值約790億至1,100億元。



他預計，該項目的總投資額高達1,000億至1,400億元，長期租金回報率約2.5至3厘。由於投資額太大，估計只有2至4個發展商入標，並以合組財團形式入標，以分散發展風險。



普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典表示，上述地皮樓面地價約2.5萬元，估計約790億元。



泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則預計，該商業用地每方呎樓面地價約17,800元，即估值約563億元。

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