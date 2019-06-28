全球經貿戰：內地官媒堅拒不平等　強調奉陪到底

中美領導人將於香港時間周六(29日)早上10時30分會面，內地傳媒報道，官方媒媒周五(28日)發文，反擊美國用威脅口吻逼中國和談，聲稱達不到目的就對中國貨品加徵「非常大量的」關稅。中國有足夠能力奉陪到底！



官媒指出，中國始終主張透過對話協商解決中美經貿問題，且中國堅定捍衛自身的核心利益。同時，美國貿易代表辦公室針對中國約3,000億美元貨品加徵關稅的聽證會已結束，許多美國企業家和消費者都表達反對，但美國政府視而不見。



官媒強調，無論面對多嚴峻的環境大挑戰，中國都能夠穩健做好自己的事情，有足夠能力奉陪到底。



另外，官媒亦指出，中方的態度是希望達協議，但永遠都會拒絕不平等協議，美方必須釋出誠意。貿易戰打了一年多，美方還沒有全面認知到「關稅嚇不倒中國」。



官媒建議美方把握打破僵局的契機，珍惜G20中美領導人會面的機會，不要強加不可能的條件給中方。



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