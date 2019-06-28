【中環剝花生】G20峰會決定恒指7月走勢？

市場期待已久嘅中美元首會面，將於香港時間周六(29日)上午10時30分於日本大阪舉行！屆時會對環球股市帶來「驚喜」定「驚嚇」？恒指7月有無望延續6月升勢？



市場消息指，中國將對美國提出一系列條件，當中包括解除華為的一切禁令！但美方已率先表明唔同意！華為風波勢必成為新阻力？相關板塊通通「眼看手勿動」？



今集《中環剝花生》請來中國銀河國際證券環球市場部銷售總監林志良(金曹Sir)及國農證劵董事總經理林家亨(Simon Sir)一齊食花生討論，歡迎網民發問，詳情請click入以下連結度睇啦！



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