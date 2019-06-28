【北水追蹤】大手掃建行　沽融創港交所

中美元首將於周六(29日)上午，於二十國集團(G20)峰會上會談，港股周五(28日)回軟，收跌78點，報28,542點。港股通全日成交額82.9億元，佔主板成交約11.5%，北水淨流入金額約20.9億元人民幣，為連續34個交易日錄得淨流入。



北水繼續買建設銀行(00939)，其港股通錄得淨流入逾12.5億元；中國人壽(02628)之港股通亦錄逾1億元淨流入；中國建材(03323)則獲北水淨買入9,546萬元。



部分內險股繼續捱沽，中國平安(02318)、新華保險(01336)及中國太平(00966)之港股通分別遭淨沽售2.4億元、3,181萬元及1,989萬元



融創中國(01918)、香港交易所(00388)及舜宇光學科技(02382)亦遭北水沽售，其港股通分別錄1.2億元、1億元及7,174萬元淨流出。



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