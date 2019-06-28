傳奇大鱷警告：股市隨時冧40%　中美陷「修昔底德陷阱」？

外國傳媒報道，億萬富翁、曾搞到阿根廷雞毛鴨血的「傳奇大鱷」、現時管理資產逾300億美元的對沖基金Elliott創辦人辛格(Paul Singer)最新警告，全球經濟正邁向「重大下跌」，為「全球金融體系非常接近爆煲」的警號。



他提到，有兩大原因令經濟瀕臨「引爆點」，就是：全球債務及衍生產品創新高；全球央行已用盡貨幣寬鬆政策，他們已不能更好地預測下一輪經濟下行。因此，他認為距離爆煲之日近了，並語帶不祥地警告：「我預期有可能出現重大市場下挫。」



至於要跌多少？他估計，當衰退來臨時，股市要暴瀉30至40%，惟他沒有預測何時發生。相反，華爾街大行之一的高盛根據其研究模型警告，美股很有可能在短期內下挫10%，因目前估值為2008年金融海嘯前最高，根據往績，短期內要調整最少10%。



辛格指出，去年12月聯儲局加息引發12月底股市暴挫，是首個提示，預演未來冧市，反映全球央行開始要承受過去10年瘋狂放水的惡果。他批評全球央行應該努力恢復市場穩健，不應該繼續減息。



他又對中美局勢不樂觀，因兩國爭端不僅是貿易，而是文明間的戰鬥，根據修昔底德陷阱(Thucydides's Trap)，將帶來戰爭。不過，辛格沒有對戰爭作出任何預測，他認為，由於過去30至40年，未能針對中國審查國家安全與知識產權問題，如今美國首度出手，可能讓中國非常驚訝，不知如何處理，周末(29日)的中美領導人會面是關鍵。



(註：修昔底德陷阱(Thucydides's Trap)是指一個新崛起的大國，必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。)



辛格是何方神聖？他一向專注投資不良資產，最知名案例是「圍獵阿根廷」，與阿根廷政府打官司長達10多年，並最終將阿根廷逼上債務違約的絕境。阿根廷前女總統克里斯蒂娜曾怒斥他為貪婪、趁火打劫的「禿鷲」。他的基金也被一些人稱為「禿鷲基金」。

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