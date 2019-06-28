【地產專題】大角咀老牌屋苑　4球有選「宅」

樓價雖然回復升勢，惟要在市區尋覓上車盤亦非「Mission Impossible」。預算緊絀的年輕人，大可放眼大角咀區的物業，現時尚有平價選擇。以下兩個位於大角咀的物業，現時200多方呎的單位，最平叫價四百餘萬元，有意置業的人士不妨考慮。



大角咀屬傳統舊區，勝在位置煞食，享購物消閒優勢。是次推介的大同新邨及富多來新邨，均距離港鐵奧運站僅約6分鐘路程，對外交通算方便；而附近亦設有大型商場，只需十餘分鐘即可步行到旺角，生活不假外求。不過，需注意的是，由於兩項物業樓齡較高，日後物業維修的時候，業主便需要分擔有關費用。



【富多來新邨】一房戶首期百萬有找

區內規模較小的富多來新邨，坐落鐵樹街及櫸樹街，現時有約8個放盤，入場單位為2座低層G室，實用面積268方呎，原則一房間隔，以465萬元交吉放售，呎價17,351元。



該放售單位料可獲高約八成的樓宇按揭貸款，因此首期只需要93萬元，首置買家更只需要支付約10.5萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約16,455元。



富多來新邨樓齡約38年，分兩期發展，共設7座大廈，合共提供逾610伙，基座設有商場。資料顯示，屋苑成交疏落，最近一宗成交為C座高層B室，成交價568萬元，以實用面積394方呎計算，呎價14,416元。



【大同新邨】連約最平叫價460萬

大同新邨現有入門盤供上車客選擇，中原鄭沛麟表示，屋苑最平放盤為坐落於埃華街及角祥街交界的大益樓，一個高層4室實用面積265方呎的單位，原則一房間隔，現連同租約，每月租金10,300元，租期至今年12月。該放盤現時叫價460萬元，呎價17,358元。據了解，屋苑現時有約15個放盤，當中3個叫價低於500萬元。



他又指，該屋苑的買賣交投並不活躍，對上一宗成交要追溯至五月，位於大全街的大榮樓一個低層6室，實用面積344方呎，成交價464萬元，呎價13,488元。



由15座大廈組成的大同新邨，每座樓高12層，於1974至1976年分階段落成，合共提供逾2,100伙，主要為面積200餘至300餘方呎的細單位。



由於放售單位連同租約放盤，最多可承做五成按揭，首期需支付230萬元。而以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約10,174元。假設買家為首置客，需支付樓價2.25%的從價印花稅，即約10.4萬元。



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●區內迷你新盤 每月萬二租出

發展商積極收購大角咀的舊樓重建，帶動區內近年相繼有新盤落成，部分提供迷你單位，令市場出現細價租盤供應，個別1.2萬元水平獲承租。



該區奧城‧西岸目前部分一房戶亦有平價租盤供應。屋苑一個低層戶，實用面積238方呎，放盤不久，即以1.45萬元租出，呎租約60.9元。



而鄰近的利奧坊‧曉岸由於面積更細，月租更低。該盤1座中高層戶，實用面積198方呎，屬開放式間隔，近期成交月租1.25萬元，呎租63.1元。若以業主2016年購入價不足400萬元計，回報率約3.8厘。



至於區內的i-home，由於樓齡約十年，故相比上述兩個項目呎租較低。屋苑中層D室一房戶，向西南望開揚景，實用面積392方呎，以1.62萬元租出，呎租41.3元。



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