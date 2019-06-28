樓價UPDATES︰屯門時代廣場月內6宗租務成交

暑假前夕為內地學生租務旺季，屯門時代廣場一房戶，該類租客預繳一年租金，獲減租逾7%承租單位。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角城市花園13座高層B室，實用面積835方呎，套三房間隔，放盤3星期，零議價下1,750萬元沽出，實用呎價20,958元，做價及呎價創屋苑同類型單位新高。



●北角丹拿花園3座高層E室，實用面積658方呎，套三房間隔，望山景，開價1,350萬元，減價12萬元，終以1,338萬元沽出，實用呎價20,334元，做價及呎價創同類新高。



●北角富豪閣3座高層C室，實用面積723方呎，三房間隔，望池景，獲區外換樓客以約1,380萬元承接，實用呎價19,087元，原業主持貨4年至今沽售，帳面獲利約291萬元，期內升值約27%。



●北角建華花園中層C室，兩房間隔，獲區外上車客以約780萬元承接，實用面積398方呎計，折合呎價19,598元。



●灣仔英京大廈低層E室，實用面積386方呎，兩房間隔，原開價620萬元，最終以587萬元易手，累減33萬元或5.3%，實用呎價15,207元。



●堅尼地城浚峰低層C室，套三房連儲物房間隔，去年11月開始放盤，原叫價1,780萬元，及後加價10萬或約0.6%，最終以1,790萬元交吉沽出，實用面積658方呎計，折合呎價約27,204元。



●淺水灣華景園2座低層A室，實用面積約1,358方呎，套三房套連工作間及儲物室間隔，望海景，日前獲租客以75,000元承租，實用呎租約55元。



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九龍區



●將軍澳SAVANNAH第2A座中高層D室，實用面積312方呎，一房間隔，獲區內客承接，單位上月曾調整叫價至630萬元，經議價後以626萬元易手，實用呎價約20,064元。



●鑽石山夾屋悅庭軒2座高層G室，實用面積453方呎，兩房兩廳間隔，原先叫租19,500元，最終以18,800元租出，實用呎租41.5元。



●九龍塘又一居12座低層A室，實用面積約737方呎，套三房套連工人套間隔，望樓景，以1,600萬元成交，實用呎價約21,710元，屋苑本月至今暫錄約3宗二手成交個案。



●奧運站帝柏海灣5座中層A室，兩房連多用途房間隔，實用面積約674方呎，業主以約36,000元放租1個月，獲外區客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以33,000元租出，實用呎租約49元。



●長沙灣泓景臺5座中層G室，兩房間隔，實用面積約505方呎，原以約21,000元放租10天，議價後減價1,500元，外區支客以19,500元承租，實用呎租約38.6元。



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新界區



●屯門時代廣場6月暫錄6宗租務成交，其中E座低層3室，一房間隔，實用面積約325方呎，叫價約9,500元放租約半個月，吸引學生客以預繳一年租金方式承租，議價後最終以8,800元成交，實用呎租約27.1元。



●屯門居屋悅湖山莊15座高層H室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，區內首置客為方便照顧家人，獲減15萬元後，於已補價自由市場以585萬元購入，呎價9,882元。



●屯門居屋兆隆苑高層2室，兩房一廳設計，區內客因居所裝修需短租單位，見同類放盤罕有，所以即睇即租，以月租10,800元承租單位並一次過繳付期內3個月租金，實用呎租為28.1元。



●屯門恒順園5座高層D室，實用面積695方呎，三房兩廳間隔，獲區內客以685萬元購入自用，實用呎價9,856元。



●天水圍嘉湖山莊翠湖居2座低層E室兩房戶，實用面積448方呎，外區客為鄰近家人居所，加上業主有議價空間，以月租10,500元即睇即租，實用呎租23.4元。



●沙田居屋愉田苑C座低層7室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，原先開價598萬元，放盤1個月，減價33萬，最終獲上車客以已補價自由市場價565萬元承接，實用呎價12,584元。



●馬鞍山迎海．星灣19座高層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望市景，放租約3個月，議價後終以19,000元租出，實用呎租約37.3元。



●大圍盛薈1座南翼低層B室，實用面積1,038方呎，四房連套房間隔，以38,000元租出，實用呎租36.6元。



●大圍名城1座南翼高層D室，實用面積739方呎，套三房間隔，原開價1,500萬元，劈價112萬元，減幅7.5%，獲同區客以1,388萬元承接，實用呎價18,782元。



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