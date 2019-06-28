夜市UPDATES︰觀望中美元首會面！美股反覆　比特幣跑出

觀望中美元首周六(29日)上午會談，美股早段靠穩，道指高開110點後升幅縮至14點，報26,541點，標指升5點或0.2%，報2,930點；納指現跌2點或0.02%，報7,965點。



港股夜期好淡爭持，最新報28,511點，較恒指收市價低水32點，俗稱「黑期」新加坡港股場外期指現報28,445點，升13點。



繼摩根大通宣布計劃推出虛擬貨幣「JPM Coin」後，外媒報道，高盛行政總裁所羅門(David Solomon)表示，該集團正對虛擬貨幣進行大量深入研究。他表示，相信支付系統的未來發展將會在區塊鏈技術。



消息進一步刺激虛擬貨幣價格上揚，比特幣(Bitcoin)曾一度升穿1.2萬美元水平，最新回落至11,753美元，惟日內升幅仍超過一成。



蘋果公司(Apple Inc.)首席設計師伊夫將於今年稍後離職，Apple股價挫逾1%。



美國聯儲局公布18間大型壓力測試結果後，銀行股普遍向好，當中摩根大通升2.45%；美國銀行升2.8%。



歐股三大指數表現靠穩，英國富時100指數升0.2%，報7,418點；德國DAX指數升0.6%，報12,343點；法國CAC指數升0.5%，報5,520點。





【21:34】中美兩國元首會面前夕，美股周五(28日)早段做好，道指高開110點，報26,637點，納指亦升28點，至7,996點。



外國傳媒報道，有美國高級官員表示，總統特朗普不需要聆聽太多來自中國官員的講話，最少可達成「貿易休戰」。這意味着中美領導人周六(29日)會面或很快就有成果。該官員又表示，特朗普密切關注股市，明白股市對中美領導人會面的預期。



個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)宣布靈魂人物、首席設計師伊夫(Jony Ive)今年稍後離職，Apple股價早段微跌0.29%至199.16美元。



全球最大體育用品公司Nike業績7年來首度遜預期，第四季度賺9.89億美元，倒退逾13%，或每股62美仙，少過預期的66美仙，主要是開支及稅項增加，但期內收入首次破百億美元，升4%至102億美元，符預期。行政總裁帕克稱業務未受中美貿易糾紛影響，並預期未來動力繼續強勁。Nike股價早段報83.99美元，升0.39%。



此外，聯儲局在壓力測試結果出爐後批准所有大型銀行的資本計劃，銀行股普遍做好。其中，摩根大通獲批向股東回饋411億美元，多過預期的315億美元，美國銀行亦獲批向股東回饋370億美元。摩通及美銀股價早段分別升2.43%及3.15%，至111.49美元及29.1美元。

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