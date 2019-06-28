財經評論：上市審批存缺失　監管架構須檢視

香港新股上市審批爆出涉及貪污行為，事件引起市場關注，再次質疑批核制度存在缺失。事實上，香港作為全球最大新股集資市場之一，審批制度須與時並進，不能一句「爛蘋果」，就將問題輕輕帶過。到底應該如何完善審批制度，港府責無旁貸，應促成各方商討對策，絕不能容忍一粒老鼠屎搞壞一鍋粥！



近日香港證監會與廉政公署採取聯合行動，搜查兩家保薦人公司的辦事處，並拘捕香港交易所一名前高層以及兩名相關人士。到底調查會否得出一個結果來，且拭目以待。但事件足以反映，香港現行的上市審批制度有問題，必須作出檢討。



雖然今次被捕人士已離開港交所，但涉事時在港交所工作，兩者顯然是難以完全劃清界線。交易所既是上市公司，亦擁有上市審批權，既當球員又當球證是否合適，爭議一直存在。沒錯，作為一家擁有特別權利，向股東負責的商業機構，認為現有的上市制度規則清晰，投資者若認為權益受損，可向法院提訴訟；上市公司違規的話，有除牌機制處理；「爛蘋果」發現了抽出扔掉就可以。但是，代表整體市場利益的港府，能真的當沒事發生嗎？說到底，事後執法還是會影響到投資者利益。作為國際金融中心，證券市場上市審批制度的完善十分重要，優化審批制度，從源頭上把好大關，保障上市公司質量，這關係到整個證券市場發展的健康生態。



是次事件，或多或少反映現行上市審批制度下，在執行上存在內部監控缺失，衍生舞弊的問題。正正由於世界上沒有一個制度能完全篩走「爛蘋果」，當局就更加須要時刻檢視制度，是否能應付市場發展的需要，並加以改進。



1年多前，香港亦曾就上市架構改革進行諮詢，可至今還是原地踏步。期間反對改革的理由，不外乎是擔心疊床架屋、證監會權利過大，強調現行制度行之有效等等。凡此種種，顯然並不足以阻礙香港證券市場繼續前進，以及推動監管改革。



目前香港的上市審批制度已沿用多年，既然出了問題，港府便不能視若無睹。到底現有以披露為本的制度，可否進一步優化，加強保障投資者；抑或應該參考其他國際金融市場如英美等的做法，將上市審批權撥歸證監會執行，以避免利益衝突，港府應與業界和市場參與者進行討論，共商對策。謹記發展帶來改變，改變促進發展；改變並不可怕，最怕是有錯都不改！

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