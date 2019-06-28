Apple靈魂設計師伊夫離職　身價值700億？

蘋果公司(Apple Inc.)宣布靈魂人物、首席設計師伊夫(Jony Ive)今年稍後離職。雖然佢日後自組嘅設計公司LoveFrom，Apple會係第一位客人，但Apple股價星期四(27日)市後時段曾跌1.4%，意味佢個人身價高達90億美元(約702億港元)。Apple股價周五(28日)早段報197.88美元，跌0.96%。



伊夫1996年開始領導Apple嘅設計團隊，為帶領公司由破產邊緣，走到萬億美元市值嘅重要功臣。Apple過去20年一系列簡約設計嘅經典產品均出自佢嘅手筆，當中包括至今仍然係Apple最主要收入來源嘅iPhone。



佢2012年起仲兼任負責軟件設計工作，直接向行政總裁庫克匯報。市場形容伊夫嘅地位「顯然是無可取代」，但亦有分析認為，伊夫喺Apple時代過去，象徵公司重心正由產品開發，轉型至一家服務公司，亦有人話未來產品突破需要新科技，而唔係單靠設計。



據悉，自Apple Watch喺2015年面世後，伊夫開始淡出日常工作，甚至曾缺席Apple嘅產品發布會，因為佢花咗兩年時間專注新總部Apple Park嘅興建工程。有人話，形狀似太空船嘅Apple Park係向喬布斯致敬之作。



LoveFrom嘅名稱取自喬布斯對伊夫嘅一番說話，內容係開發產品嘅根本動力就用愛和關心，而LoveFrom將喺明年全面投入運作，主要成員之一包括2014年加盟Apple嘅好友Marc Newson，主攻穿戴科技。



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