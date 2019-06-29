鄭若驊丈夫公司低調招股　安樂工程首日孖展冷清

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席及執行董事的安樂工程集團(01977)，星期五(28日)開始「低調」招股，股民反應冷淡。本報綜合五家券商資料顯示，首日合共僅接獲188萬元孖展認購，相當於公開發售部分集資額4,200萬元約4.47%。



不僅如此，該公司申請上市之前向股東「豪派」超過12億元股息，相當於是次上市集資額4.2億元約三倍，被證券界連環「鬧爆」，形容是「太誇張」、「唔益投資者」。



安樂工程曾經先後3次遞交上市申請，之前兩次均因為限期屆滿而失效，直至最近才獲批，並且於昨日開始招股，預期7月12日正式上市。不過，該公司招股前突然取消投資者推介會，亦沒有召開上市記者招待會，顯得非常低調。



翻查安樂工程的招股文件，發現該公司於2017及2018兩個財政年度，分別向股東派息2億元及10.37億元，即合共派息達12.37億元。有網民質疑安樂工程沒有上市集資需要，又質疑該公司獲港交所批准上市，是否獲得「綠色通道」。



投資者學會主席譚紹興表示，不少公司上市之前都會派息，但如安樂工程般大舉派息則甚少，形容是「唔益投資者」。他又說，港交所必須正視公司上市前大舉派息的問題。



信誠證券聯席董事張智威表示，公司上市前派息予大股東情況十分普遍，「如果集資10億，咁派幾千萬去慰勞大股東無可厚非」，但安樂工程過去兩年度派息金額相當於今次上市集資額近三倍，做法誇張，給予投資者觀感非常差。



他又說，安樂工程招股前沒有投資者推介會及記者會，令到潛在投資者無法在公開場合提問及深入了解公司業務，並且予人「係咪有問題會答唔到」感覺，預期會嚴重影響其招股反應。



事實上，本報綜合五家券商資料顯示，安樂工程招股首日孖展認購額不足200萬元，多家券商更僅借出10萬元孖展，而且股民查詢不多。



對於市場的種種質疑及批評，港交所(00388)行政總裁李小加稱不會評論個別公司，但就澄清港交所「沒有綠色通道，也沒有紅色通道，也沒有任何色的通道」，通道只有上市科。他又說，無論是上市前派息還是甚麼，只要是法律允許，就一定符合港交所現有的規則，否則不被允許。

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