東方日報B2：政府下季僅推兩地　涉1350伙勁縮36%

私人住宅供應持續緊張，下季政府推地數量大縮水。發展局周五(28日)公布7至9月賣地計劃，推出兩幅住宅地，僅提供約1,350伙，按季急跌約35.7%，為自2018年第二季後的五個季度最少。而期內亦再次由啟德地「擔大旗」，該幅全維港海景地皮，估值最高約229億元，有望成為歷年第二幅突破二百億的超級地王。



將於第三季推出的地皮可供興建單位數目，較今季的2,100伙明顯減少750伙。當中將推出的啟德地為第4A區2號地盤，佔地約19.8萬方呎，可建總樓面達約120.5萬方呎，市場預期每方呎樓面地價約1.7萬至1.9萬元，估值最低亦達約204.9億元。資料顯示，現時最貴地皮為同區第1F區1號住宅地，去年五月以251.61億元批出。



不過，日前以樓面呎價約1.8萬多元批出的啟德第4C區1號地皮，呎價較上月售出的貼鄰地皮明顯下跌，但下季同區續有地皮推出。



發展局局長黃偉綸認為，雖然呎價按月有所下調，但相比年初批出的4C區3號地皮，呎價1.7萬多元為高，故看不到近日社會氣氛不穩，對地價有太大影響。



至於另一幅安排推出的土地，則位於屯門景秀里與景峰徑交界，預計可以提供約3.7萬方呎樓面，市場估值最多約2.6億元，樓面呎價約7,000元。



而鐵路項目經歷一季的「零供應」後，港鐵公司(00066)黃竹坑站第四期將於下季推出，提供800個單位。連同私人發展項目，下季總供應量約2,480伙。



黃氏表示，計及本季約2,940個單位，本財政年度上半年(4至9月)供應總數約5,420伙，暫達全年目標1.35萬伙的四成，相比去年同期只達標約三成多，今年情況相對理想。



不過，值得注意的是，當時仍以1.8萬伙作為全年目標，實際推出了6,010伙，故以伙數計算，本財政年度供應，實際上落後590伙。



對於季度供應較市場預期為少，要追趕會否有困難。黃氏指出，政府短、中及長期都有增加供應的工作，包括在2014年起改劃210幅土地作住宅發展，至今有近130幅改劃完成，可供興建19萬個公私營單位。



此外，古洞北及粉嶺北發展區，可提供超過7萬個單位。政府會繼續以多管齊下的方式增加土地供應，以回應社會對房屋及社會經濟發展的需求。



泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，本財年私人住宅暫時供應量偏低，而鐵路項目在黃竹坑站推出後，只剩下將軍澳日出康城第十二期。加上市區重建局項目不算多，假若政府填補不了空缺，今年要達標將有一定難度。



美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾則指出，政府降低土地供應目標同時，賣地進度亦相對緩慢，本財年下半年(今年10月至明年3月)仍要多推約8,000伙才可達標。故要視乎下半年推地力度，以及補地價進度，否則私宅供求問題將進一步失衡。

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