美股收市：道指6月升逾7%　逾80年最狂！

市場關注中美元首於香港時間周六(29日)上午會談，美股三大指數收市上漲。道指收報26,599點，升73點或0.28%；標指收報2,941點，升16點或0.58%；納指收報8,006點，升38點或0.48%，



全周計，道指、標指、納指分別累跌0.45%、0.3%和0.32%。



總結6月份，道指、標指、納指分別累漲7.19%、6.89%和7.42%。道指創自2015年10月以來最好的月度升幅，並創自1938年以來最好的6月份表現；標指則創自1955年以來最好的6月份表現。



值得留意的是，今年上半年，標指累升約17%，為自1997年以來最好的上半年表現。



個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)首席設計師伊夫將於今年稍後離職，Apple股價全日跌0.89%，收報197.96美元。



全球最大體育用品公司Nike業績7年來首度遜預期，第四季度賺9.89億美元，倒退逾13%。Nike股價收漲0.35%。



聯儲局在壓力測試結果出爐後批准所有大型銀行的資本計劃，銀行股普遍做好。其中，摩根大通獲批向股東回饋411億美元，多過預期的315億美元，美國銀行亦獲批向股東回饋370億美元。摩通及美銀股價周五分別升2.72%及2.8%。



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