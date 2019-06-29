習特會前　中國採購美國大豆量創3個月以來最高

外電報道，中美元首在二十國集團(G20)峰會會面前，中國對美國大豆購買量創近3個月以來最高。



據美國農業部周五(29日)數據，美國向中國共出售54.4萬噸大豆，將於截至8月31日的季度出貨。這是中國自3月最後一周購買約170萬噸大豆以來採購額最高的一次。此前中國總計採購約600萬噸大豆，但在本銷售年度尚未交割。



芝加哥SCB集團的穀物經紀人Niko Anderson表示，這可能是中國為緩和談判而拋出的一根橄欖枝；另據悉，本周巴西的中國進口需求很平淡。



有市場人士猜測，中國增加大豆採購，可能是因為美國的潮濕氣候打亂了種植計劃，加上擔心供應緊張，所以中國為應對大豆價格上升威脅才大手買入。



中國去年幾乎停止向美國購買大豆，令芝加哥大豆期貨價格跌至近十年以來的低位。

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