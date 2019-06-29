1周10大驚奇：下周起...金融市場「終極一升」？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了、上周再破)。



隨後縱使貿易戰升級，港股由5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，到了上周港股大幅反彈，目前距離5月初頂部不算遠，美股更創新高，相信直到7月中至8月都平安，本周更預言「終極升浪」即將來臨，不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、異象：下周起...金融市場踏入「終極一升」？】

本文引言提到，金融市場7至8月料平安，本周最新預言是可能上演大風暴前的「終極一升」！



在6月初曾警告，股市走勢似足2008年金融海嘯前夕，升浪料持續至6月中到8月，9月初恐開始大冧的野村證券量化團隊分析師Masanari Takada本周指出，現時市場出現「有買貴冇買錯」的情緒，或預示着「終極一升」近了，之後才撞板。



他直言，雖然股市看似平淡，但投資者的風險胃納明顯增加，根據自研的模型顯示，目前市況與今年4月類似。



再者，根據由美國散戶投資者協會(AAII)所做的調查顯示，截至上周，僅29.5%散戶認為股市會在未來6個月上升，看淡則達32.1%，雖然按周跌2.1個百分點，但仍是連續6個月高於歷史平均值30.5%。根據往績，這反而是股市上升的信號，因散戶往往睇錯市。



Takada表示，目前投資者等待周末中美領導人會面結果，令市況膠着。不過，他透露，有市場人士已開始累積中美股票期貨的好倉，博市場會出現「驚錯失升浪」的情緒，相信股市會進入類似4月的「狂熱狀態」，有機會出現「融漲」。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



回看他在6月5日時表示，目前市況似2008年6月，預計股市在今年6月中一直去到8月初有升浪，到了9月初就很可能是「終極一跌」的開端！



【2、異象：全球資產點走 要睇實「七一」？】

「終極一升」真的來臨？投資者可睇實下周一(7月1日)！當日是香港「七一」，股市放假，對全球來說也是十分關鍵的一天！



數據顯示，美股7月1日或7月第一個交易日，是一年之中股市「最牛」的一天。在過去18年(2000年起)，這日標指上升機會高達84%，平均升約0.4%，同時能預示當月表現。



以近年為例，上述指標由2012至2018年也應驗。簡而言之，如果美股7月1日升，整月衰極有限，一衣帶水的港股也不會太衰，不妨留意一下！



【3、異象：股債雙贏往往預示「撞板」近了】

上述預言詭異？其實目前市況正是如此！英語有句諺語叫「you can't have your cake and eat it too.」，中文相當於「魚與熊掌不可兼得」，寓意沒有兩全其美。不過，現時金融市場正正展現「可以擁有蛋糕並吃掉它」！皆因股市及債市能同時贏錢，意味着你既放瞻博一鋪，又買下保險預防輸錢，理論上不能雙贏，而目前連買保險的錢也可以贏，反映金融市場極之詭異。因此，有華爾街大行警告，這詭異的狀況預示着「巨大危機」風雨欲來！



隨着包括歐美在內的央行立場變得「鴿派」，抵銷了市場對貿易戰的憂慮，令美股今年以來累升約17%；與此同時，包括美債在內的全球債券也升值了5%，這種「雙贏」局面是極不尋常，因它們的正關連是相當低，預示着有一方走勢正犯下巨大錯誤。



就此，摩根大通警告，一旦央行在接下來的幾個月沒有如市場般兌現「預期」，即沒有多次減息的話，股市及債市均會面臨巨大拋售壓力。具體來說，由於一般投資組合是60%股票及40%債券，意味着股市壓力更大。更甚的是，目前數據顯示，投資者持有現金比例是2007年以來最少，而股市規模遠低於債市，反映一旦股市遭拋售，承接力必然受影響，在缺乏足夠買盤下，跌幅勢驚人。



該行指出，目前只有一個原因能讓股市繼續上揚，就是今次聯儲局減息是「防衛式減息」，情況猶如1995年及1998年，即是為了預防經濟下滑而提前減息，這是股市的好消息。不過，這樣的減息大前提是「經濟指標依然向好，而不是正等待經濟轉弱」。



換言之，要令股市再升，是聯儲局減息時經濟數據依然強勁，即行動會令市場覺得既矛盾又違反直覺。至於目前減息是否屬於「既矛盾又違反直覺(即經濟好為何要減息？)」？留待投資者獨立判斷。



【4、大吉利是！標指6月表現史上第6佳 不過...】

提及股市，踏入6月，美股標指創新高，暫為史上第6佳的6月。不過，如果閣下相信「意頭」，可謂「大吉利是」...



要數標指史上表現最好的6月，為1938年，當月標指勁飆24.7%，之後7月至年底再升14.27%。



史上第2好是1931年，當月標指狂升13.9%。不過，標指之後7月至年底狂瀉45.25%。



第3佳是1933年，當月標指上揚13.17%，惟之後7月至年底累跌7.42%。



第4佳1929年6月，當月標指大漲11.24%，惟之後7月至年底勁跌22.34%。



不過，若投資者心水清，無獨有偶，上述4次皆在「大蕭條」時期！



之後的史上第5佳是1955年，當月標指上升8.23%，之後7月至年底再漲10.85%。不過，那個年代全球亦是戰火連連，更發生了匈牙利革命。



【5、另類指標！5大信號今次升市要小心】

再者，綜合外媒數據，今次升市確實毫無說服力，投資者要小心，即使可能出現「終極一升」，也不要得意忘形！以下是5大信號：



●羅素2000指數

羅素2000指數主要反映美國細價股，惟該指數仍大幅低於去年8月31日歷史新高逾12%。若是牛氣衝天，細價股理應禾雀亂飛，惟目前被「陰乾」。



●道瓊斯運輸指數

道瓊斯運輸指數距離去年9月4日創下的歷史新高仍低約12%，使目前美股升浪不符合「道氏理論」。



「道氏理論」是根據道瓊斯運輸指數與道瓊斯工業指數(道指)的互動所得出，通常運輸指數會較工業指數具前瞻性。目前運輸指數正正預示道指應跟跌，而不是跟標指破頂。更何況運輸指數一向被視為美國經濟前瞻指標，目前跑輸眾多主要指數，反而是不祥警號。



●金價

金價6月反覆上揚，並創下2013年9月以來最高，更由去年8月16日低見每安士1,184美元累升兩成，技術上踏入「牛市」。黃金一向被視為避險資產，恐非佳兆。



●「負利率」債券

債市出現罕見異象，就是「負利率」債券總額飆升。一般而言，買債是為了收息，「負利率」即「貼錢」持有債券，是泡沫徵兆。數據顯示，6月全球「負利率」債券總額升至13萬億美元的新紀錄，反映投資者十分憂慮經濟衰退。當中，德國債券息率在周二(25日)更創下-0.333厘的紀錄新低，意味着歐元區經濟前景十分堪憂。



●價值線幾何指數

反映全球股市整體大勢的「價值線幾何指數」(Value Line Geometric Composite)低於去年8月29日創下的紀錄新高約12%，這絕對是警號！由於這指數的計法與其他指數有別，更能反映「牛市」近完結。



「價值線幾何指數」是以大約1,700隻股票的平均權重(equal weight)來計算指數升跌，即假設每隻股票的價值都是相等的，而且每天都會進行再平衡調整，更能反映股市動向，當中包括知名大型科技股。



相比之下，美股代表「標指」是以市值加權計算；「道指」是以價格加權計算，即猶如香港的恒生指數，靠幾隻權重大藍籌就可以撐起股市，而「價值線幾何指數」要大升則難得多。故此，「價值線幾何指數」的點數較標指及道指為低。目前未能破頂，反映今次美股升浪僅由小部分股份撐起，並不是全面牛市。



【6、傳奇大鱷警告：修昔底德陷阱 股市隨時大冧】

億萬富翁、曾搞到阿根廷雞毛鴨血的「傳奇大鱷」、現時管理資產逾300億美元的對沖基金Elliott創辦人辛格(Paul Singer)最新警告，全球經濟正邁向「重大下跌」，為「全球金融體系非常接近爆煲」的警號。



他提到，有兩大原因令經濟瀕臨「引爆點」，就是：全球債務及衍生產品創新高；全球央行已用盡貨幣寬鬆政策，他們已不能更好地預測下一輪經濟下行。因此，他認為距離爆煲之日近了，並語帶不祥地警告：「我預期有可能出現重大市場下挫。」



至於要跌多少？他估計，當衰退來臨時，股市要暴瀉30至40%，惟他沒有預測何時發生。相反，華爾街大行之一的高盛根據其研究模型警告，美股很有可能在短期內下挫10%，因目前估值為2008年金融海嘯前最高，根據往績，短期內要調整最少10%。



辛格指出，去年12月聯儲局加息引發12月底股市暴挫，是首個提示，預演未來冧市，反映全球央行開始要承受過去10年瘋狂放水的惡果。他批評全球央行應該努力恢復市場穩健，不應該繼續減息。



他又對中美局勢不樂觀，因兩國爭端不僅是貿易，而是文明間的戰鬥，根據修昔底德陷阱(Thucydides's Trap)，將帶來戰爭。不過，辛格沒有對戰爭作出任何預測，他認為，由於過去30至40年，未能針對中國審查國家安全與知識產權問題，如今美國首度出手，可能讓中國非常驚訝，不知如何處理。



(註：修昔底德陷阱(Thucydides's Trap)是指一個新崛起的大國，必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。)



辛格是何方神聖？他一向專注投資不良資產，最知名案例是「圍獵阿根廷」，與阿根廷政府打官司長達10多年，並最終將阿根廷逼上債務違約的絕境。阿根廷前女總統克里斯蒂娜曾怒斥他為貪婪、趁火打劫的「禿鷲」。他的基金也被一些人稱為「禿鷲基金」。



【7、估中08年海嘯專家：全球恐已踏入衰退】

上述辛格提到，下次衰退會令股市暴冧30至40%，惟不知道何時！剛巧，在華爾街打滾逾半世紀、2008年準確預測美國房地產泡沫破滅、去年9月底警告全球股市要大調整，結果言中的傳奇經濟學家Gary Shilling本周警告，擔心全球經濟已踏入衰退。



他說：「我認為我們很可能已踏入了衰退，但我認為是溫和的，實質經濟增長(扣除通脹因素)或收縮1.5至2%，而非上次(2008年)嚴重衰退般大幅收縮3.5至4%。」



他解釋，看淡的最大催化劑是企業負債巨大、強美元正扼殺新興市場，以及貿易戰，惟今次衰退不會慘過2008年。如果股市跟隨經濟前景，美股恐由頂部下挫22%左右，即標指跌至2,416點水平。由於通脹低迷，他估計10年期美國國債孳息率將跌至1厘，反映聯儲局會大幅減息。



Shilling在1960年代成名，當時為美林首席經濟師，過去多次準確預測經濟轉向，在2006年因著名對沖基金經理普爾遜(John Paulson)的緣故，洞悉信貸違約掉期所衍生的金融危機，在當年11月預計美國樓價將大跌25%(註：最終由2006年4月頂部大跌34%)，之後又準確預測2008年金融海嘯。



【8、郭台銘預言逐步成真？更大海嘯正來臨？】

辛格提到「修昔底德陷阱」，其實，全球代工「一哥」鴻海創辦人郭台銘早於6月2及3日已接連重申，一場較2008年金融海嘯以來更大的海嘯即將來臨，最重要的原因是美國總統特朗普不會讓任何國家「佔便宜」。



目前正正有此現象，與辛格預言股市大冧30至40%類近！



回看台灣媒體於6月2及3日報道，郭台銘警告，看到中美貿易戰愈演愈烈，科技戰也同時上演，世界經濟恐在未來數月、甚至數周內急劇惡化，不只是製造業、工業，也會影響到股市、匯市、中小企及很多企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟，比2008年金融海嘯更大的海嘯即將來臨，可能在短時間內出現！



他強調，過去大國崛起所引發的對抗，在歷史上出現過16次，其中有12次導致戰爭，如今是第17次出現。



至於或嚴重過2008年金融海嘯的原因，他表示，外資動向說明了一切，最近看到5月外資瘋狂撤出台灣，新台幣大幅貶值，形成「股匯雙殺」，但這仍不是最糟糕的。



他解釋，美國對中國開打貿易戰後，資金和商品離開中國大陸，結果美國並沒有對其他國家「鬆手」，到處追打！今年第一季美國總進口和去年幾乎一樣，但進口來源國變化很大，中國大陸下降14%，第二大進口國墨西哥上升5.4%，第六大南韓上升18.4%，第七大越南上升40%，第八大印度上升15.2%。



他指出，就是因為這些國家上升了這麼多，所以特朗普向墨西哥和印度「埋手」，即貿易戰擴大、且波及到其他國家的開端！南韓目前因為有《韓美自由貿易協定》(FTA)作保護，所以沒有被波及。



●特朗普本周說了甚麼？

上述提到，越南對美國出口勁升40%，被視為中美貿易戰的唯一贏家。不過，特朗普沒有意欲讓贏家繼續贏！他在周三(26日)啟程前往日本出席二十國集團(G20)峰會前警告，貿易戰下一個目標可能就是「濫用所有制度最嚴重」的越南！



他指出，越南在中美貿易戰之中坐享其成，「很多公司遷往越南，但越南比中國更利用我們，所以現在的狀況很有趣。」當被問及是否對越南加徵關稅，特朗普表示，正與越南「討論中」。



【9、香港小心！「亞洲溫度計」料第3季衰退】

辛格提到衰退，或許亞太區第3季就到了！金英證券(Maybank Kim Eng)經濟學家Chua Hak Bin和Lee Ju Ye本周預警，新加坡經濟很有可能在今年第3季經歷「淺度技術衰退」，主因是全球貿易前景轉差。「技術衰退」意思是連續兩季經濟負增長。



該機構表示，由於新加坡經濟屬於外向型經濟，勢會受到中美貿易戰影響，估計今年全年經濟增長1.3%，低於之前的1.6%及政府預測的1.5至2.5%。



由於新加坡經濟一向被視為「亞洲盛衰溫度計」，目前的狀況反映包括香港在內的亞洲其他地區經濟有衰退風險。



事實上，製造業是新加坡經濟一大支柱，佔整體經濟增長比重達1/5。在貿易戰衝擊下，該國5月製造業產出按年減2.4%，大幅低於4月的增長0.1%。由於6月全球都觀望二十國集團(G20)峰會，數據極大機會沒有起色。再者，新加坡高度倚賴貿易，進出口總值是經濟增長的3倍以上，5月非石油出口已連跌3個月，當中電子產品出口更出現2009年1月以來最嚴重的按年跌幅。換言之，當地第2季經濟有大機會「負增長」。



因此，金英證券的基本情景預測是：新加坡第3季將陷入「淺度技術衰退」，即連同第2季，將會出現連續兩季萎縮。



往績顯示，不要輕看新加坡經濟「響警」，過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，新加坡是第一個或首批亞洲地身陷險境。回看2008年10月雷曼兄弟爆煲前，新加坡早在9月率先陷入衰退，之後馬來西亞、印度、泰國、菲律賓在隨後1至2季跟隨；而印尼及南韓則出現1個季度負增長而1個季度正增長的梅花間竹局面；中國經濟增長則顯著放緩。故此，新加坡經濟被視為「亞洲盛衰溫度計」。



另一個重要原因被外界視新加坡為「盛衰溫度計」是它公布的數據具可信性，令外界可透該國經濟來了解中國情況。誠然，目前香港、南韓、台灣地外向型經濟地區的出口也接連不振，衰退風險不容忽視。



【10、面對緊張局面...緊記「親親大自然」！】

最後分享一下，面對市況或大上大落，怎樣減壓讓自己保持頭腦冷靜十分重要！外國媒體就引述研究指出，方法原來很簡單，只要平均每日抽出18分鐘左右「親親大自然」就可以了。



研究指出，在跟進了2萬人的生活習慣後發現，只要每周抽出最少120分鐘(即兩小時或每日約18分鐘)「親親大自然」，將有助建立更好的體魄及更高的心理質素。值得注意的是，研究顯示，如果不足120分鐘，這與沒有「親親大自然」的人一樣，是不會有任何效果。



「親親大自然」的方法不是要深入熱帶森林或親自到郊野公園，普通充滿大自然氣息的公園、農林地、海灘也可。



研究指出，在所有能花上120至180分鐘「親親大自然」的人當中，有大約20%人感受到有更高的心理質素；逾60%人覺得自己更健康。



再者，同樣是行走50分鐘，在城市街道與大自然是截然不同！當人們花了相同時間後，只有在大自然行走的人覺得減緩了憂慮，提升了快樂水平。



因此，面對着金融市場眾多不明朗因素，不妨嘗試多抽時間「親親大自然」，令自己更能作出正確的決定，相信有意計劃買樓的人更須如此！

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