重啟貿談：星展料人民幣及股市在短期反彈

中美兩國元首於二十國集團(G20)峰會會談達成初步共識，暫不再額外向中方出口貨品加徵關稅。星展銀行(香港)經濟師謝家曦認為，結果合乎市場預期，人民幣匯價及股市均有望於短期內反彈，惟仍有約2,000億美元的貨品已實施25%關稅，意味人民幣年內或會跌破「7算」對沖內地經濟下行壓力。



雖然美國暫不加徵新一輪關稅，但他解釋，美國早前已加徵關稅的出口貨品，對內地經濟帶來的影響將會逐漸浮現，假如出口商的利潤低於25%關稅的水平，便會即時面對虧損壓力。而事實上，中國已連續6個月向美國出口量錄得負增長，大部分企業亦陸續將生產線轉移至越南。



他指出，只有美國主動撤回已加徵的所有關稅，中國的出口業才能重見曙光，不然只能轉型至服務業另覓商機。



中美關係再次緩和，未必能改寫人民幣貶值的命運，他表示，為保持內地經濟增長，政府必須以成效最顯著的方式「放水」，料中國人民銀行將於下半年「定向降準」最少兩次，以增加市場流動性及企業貸款，惟將帶來人民幣貶值的副作用，不排除年內第3季有穿7算可能性。



至於美國減息步伐，他認為，除中美貿易戰外，英國脫歐，美國與其他國際貿易關係不穩，以及全球經濟增長放緩等，同樣為美國經濟構成壓力，故美國仍然有減息需要，以緩和環球經濟壓力。

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