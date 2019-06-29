美聯：料6月整體物業註冊量創4個月新低

美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，6月首28日整體物業註冊量共錄5,844宗，較5月全月10,353宗減少約43.6%，估計全月最終創4個月新低。



該中心高級經理張蓓蕾指出，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前1個月市況，而5月貿易戰令樓市氣氛觀望，交投放緩，6月份整體物業註冊量顯著下挫。



在本月首28日，住宅及非住宅物業註冊量均按月全線下跌。住宅方面，不包括一手公營房屋的一手私樓註冊錄1,071宗，較5月全月大減約66.9%。另一手公營房屋註冊量暫錄251宗，按月跌約27%。二手住宅首28日的註冊量錄3,455宗，較5月全月跌約35.3%。



非住宅註冊量方面，首28日各類非住宅宗數同樣未及5月全月水平。當中工廈物業較5月全月跌約40.5%；商舖及寫字樓亦分別跌約35.5%及約13.3%；純車位及其他等按月則少約18.5%。

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