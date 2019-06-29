G20峰會公報：全球經濟仍有下行風險　至明年或溫和回升

一連兩日的二十國集團(G20)峰會於周六(29日)下午閉幕。與會各國通過聯合公報《大阪宣言》；東道主日本首相安倍晉三期許各國可「維持自由公正的貿易體制發展」。



日媒報道指，G20聯合公報連續2年未有寫入「批評保護主義」的字眼。明年的G20峰會將於沙特阿拉伯舉行。



公報指，全球經濟增長仍然低迷，下行風險依然存在，各國將共同努力推動經濟；而經濟增長似乎正企穩，預計今年至2020年將溫和回升。



隨着貿易和地緣政治緊張局勢加劇，各國將繼續應對這些風險，並隨時準備採取行動；並致力達到自由、平等、非歧視、透明、可預測和穩定的貿易投資環境，保持市場開放。



另外，各國一致認為，有必要根據世界貿易組織(WTO)成員國談判達成的規則，對爭端解決機制的運作採取行動；並重申支持對WTO作必要的改革。



另外，公報指，貨幣政策將繼續支撐經濟活動，並保證物價穩定，與央行的職能相一致；為解決過度失衡和減輕風險，有必要根據各國情況制訂宏觀經濟和結構性政策。

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