重啟貿談：特朗普指中國將大手購農產品　華為可購美企零件

中美元首同意重啟兩國經貿談判，美國總統特朗普召開記者會總結G20之行。他指在中美峰會上有談及中國科技企業華為的問題，指美企可繼續賣零件予華為。他形容二十國集團(G20)峰會極好，期間與多名領袖進行了建設性對話。



對於中美貿易問題，特朗普指雙方進行良好對話，指美方雖不會撤銷對華貨品關稅，但亦暫時不會額外加徵關稅。他又透露，中方將在短時間內購買大量美國食品及農產品，並稱︰「我們將會交出希望他們購買的物品清單。」特朗普指美方未來將與中國共同合作，希望達成貿易協議。他又盛讚中國國家主席習近平是一個出色的領袖。



特朗普表示中美存在巨大貿易逆差，聲稱美國經濟正在增長，「很多活動」正回流美國。他指控中國利用美國農民作為貿易戰「棋子」，稱美國農民並不想要金錢，而是一個公平競爭的環境。

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