重啟貿談：吳宏斌指下半年出口仍難望大幅回升

中華廠商聯合會會長吳宏斌明言，兩國能夠重啟談判當然是好事，對於已經徵收稅項的貨品，可能要視乎兩國能否再商討減免，但仍屬好開始。



不過，他指出，由於不少廠商早已逐步將生產線轉移至東南亞國家，加上美國進口商一早已落單，所以他預期下半年出口數字不會大幅度回升，若第三、四季能夠回復與去年同期的水平已算不俗。



另外，鐘錶商天時貿易行政總裁尹明儀稱，中美貿易摩擦發展至今，重啟談判與否，或者重啟後最終仍未能達成協議，對本港出口低科技的小企業如鐘錶業等，影響都已十分有限，故沒有過份擔心。



他指出，美國並非港商單一市場，而美國進口商終究要入貨，儘管部分稅項轉嫁至廠商，但港商充其量「賺少咗」，加上一早已開發其他市場，所以影響不大。



相反，本港出口高科技的商品如電子商則需擔心受到威脅。畢竟現時已發展到國家之間的對立層面。不少歐洲國家及美國均想限制中國的科技發展，如華爲便是一例。所以，他相信，中美最終能否達成貿易協議，對出口高科技商品的廠商影響較大。



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