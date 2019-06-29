豪宅市道旺　5月洋房成交登記急增74%

近期豪宅物業交投明顯轉熱，中原地產研究部指出，5月份整體洋房(包括一手及二手)買賣合約登記錄得94宗，總值47.80億元，較4月的54宗及28.50億元，分別急升74.1%及67.7%。其中，成交登記宗數更是自2018年7月錄110宗後的10個月新高，至於成交金額則創2018年12月後的5個月新高。



該公司高級聯席董事黃良昇指出，數字反映市場的大額購買力強勁，以致整體洋房交投連升兩個月。不過，5月開始中美貿易戰惡化，對洋房市道的影響，料在稍後的成交登記數字開始反映。



他續稱，2019年5月份有8宗價值1億元以上的洋房買賣登記。買賣金額最高的是跑馬地藍塘道23-39號的25B號洋房及35B號洋房，成交價同樣錄3.338億元。其次是又一村龍駒道9號緹山的3號洋房及5號洋房，成交金額同樣為2.35億元。第三位是南區赤柱村道50號5號洋房，錄1.688億元。



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