陳鳳珠：內地將加快推動5G落地

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，華為已於全球發貨15萬個5G基站，年底將達到50萬個5G基站，且50份全球5G的合約有28份來自歐洲，顯示歐洲並未受到美國的影響。



同時，內地加快推動5G落地，中移動(00941)已表示今年集團將建設超過5萬個5G基站，料可覆蓋逾50個城市，明年將進一步擴大網絡覆蓋範圍。



除貿易戰及科技戰外，市場擔心美國對內地的制裁會延伸至金融領域。日前內地3家大型銀行被指拒絶執行美國法院關於違反北韓制裁調查的傳票，將面臨被切斷美元清算渠道的風險。不過，人行已表示相關案件調查早於今年3月進行一審，並仍處於司法進程中；加上內銀自身並沒有不當行為，而美國法院只根據其法規要求中資銀行遞交受內地法律保障的境內機構客戶資料，已違反一系列的內地法律規定，估計內銀企業不需履行美國法院的要求，且失去美元清算資格的機會不大。



今次事件明顯出現長臂管轄情況，普遍為中資銀行境內機構的客戶為美國法院案件的被告或被執行人，而美國法院要求內銀企業履行跨境送達、調查取證及協助凍結財產等，若不履行便有機會被美國法院判定藐視法庭，或會被處以高額罰款。



不過，內地一向要求金融機構嚴格遵守聯合國的制裁決議，而海外分支需要嚴格遵守當地的監管法律法規，預期中美雙方仍要加強交流，以免誤會。近日內銀板塊屢受負面消息影響，除憂慮中小型銀行或出現信貸風險外，亦關注大型銀行的海外業務情況，估計即使內銀股估值仍相對便宜，資金亦不敢大舉追入。

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