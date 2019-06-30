曜熊理財：印度基金受惠中美貿易戰

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，美國對中國施加壓力，3家中國大型銀行拒絕執行美法院關於違反北韓制裁調查的傳票，將面臨被切斷美元清算管道的風險，調查已在今年3月一審，仍在司法進程中，將於7月在華盛頓法院進行二審。



另外，美國國會兩黨聯手推出要求在2020年前香港實行雙普選，若未能達到，香港的特殊地位將受到改變，預計中國政府將不會理會有關的要求，市場注視香港的關稅地位會不會改變。



受貿易戰影響，全球經濟放緩，加上通脹低，美國聯儲局減息機會增加，未來1年聯儲可能減息兩次，由於通脹率正以令他們驚訝的方式持續下降，市場告訴他們可以降低利率，預期時間為今年9月及12月，同時，估計聯儲將會聽取華爾街的意見，從歷史上看，這對股市來說是件好事。



在中國股市表現欠佳時，中國對手印度股市則創出新高，較多的投資者對於印度市場比較陌生，在今年4月初，印度股市就創了歷史新高。回顧印度過去15年股票市場的表現，印度指數在過去已經翻了超過6倍，不過，這個市場卻常常被投資者忽視。



印度市場與中國相關性非常低，加上印度政府推行改革措施的長期紅利釋放剛剛開始，具備長期投資價值，可成分散配置風險資產的不錯選擇。對投資者而言，政治穩定性和連續性是一個重要因素，這將使印度成為全球股票投資者關注的焦點，現時，中美貿易戰更加令到印度基金受惠。

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