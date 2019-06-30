御峰理財：錢不是理財最終目的

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，最近翻閱一本叫《散戶的獲利準則》的書，作者是卡爾．理查茲(Carl Richards)。他是《紐約時報》最受歡迎的財經網誌(Bucks)作者，而且是專業理財規劃師。由於經常接觸散戶，理查茲看到一般投資者身上的問題。



在理查茲眼中，投資產品沒有分好壞，而只有符不符合投資者的投資目標，這亦是他經常在過去專欄強調的理財原則。近幾年收息概念風靡一時，收息股或派息基金使無數投資者神魂顛倒。可是，不管在投資風險及投資目標上，此類投資產品並不適合所有人。



舉例說，一位30多歲的單身專業人士，既不用供樓又不需供養父母，兼且每月有大量餘錢剩下。對於此類個案，除非人生另有新規劃，否則一般而言，應着重資本增長。相對年輕的他，可以藉以一個長投資年期滾存資本，而不是追求每月或者每季派息，因為主人翁根本沒有額外固定入息的需要。



讀者們不妨再想深一層，理財決定其實與人生計劃密不可分。事實上，理查茲主張，投資決定關乎人生決定，因此在決定財務目標之前，投資者必須先了解自己的人生目標，而不是單純從回報收益選擇投資產品。作者強調理財的目標不是為了金錢，乍聽之下好像違反一般常識，但卻確實有道理。投資人需要明白金錢和幸福的關係，畢竟金錢只是我們追求幸福的工具，而不是最終的目的。



最後，在制訂理財規劃時，理查茲建議投資人宜專心於未來2、3年，根據實際情況採取行動。因為對於太長的未來，沒有人可以預知。大家可以考慮3年為限期，來檢視自己的理財計劃，當然如果情況有重大改變，也要及早修正。



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