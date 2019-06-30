葉尚志：績優強勢股可吼

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股仍處於階段性穩好狀態，正如早前指出，是市場沽壓出現收斂的結果。然而，在不明朗因素持續困擾下，港股能否扭轉這種由沽家主導的行情市況，仍有待觀察驗證。



目前，恒指的支持區見於27,600至28,000點區間，守穩其上，對市況可以保持正面態度，但是在未能扭轉沽家市場之前，資金仍將傾向選擇性吸納，對績優強勢股可以優先關注。



中生製藥(01177)是通過了5月大跌市考驗的強勢股，是少數在5月份仍錄得升幅的指數股，在行業帶量採購的政策風險逐步暴露後，加上公司研發能力繼續獲得市場認可，建議可以關注吸納收集的機會。



港股在5月出現大跌，恒指急挫了9.4%，除了一些防禦性強的公用股，在月內仍錄得升幅之外，中生製藥是少數能夠逆流而上的指數股，在5月錄得4.9%的漲幅。另一方面，中生制藥的研發能力，繼續獲得市場的認可，公司旗下的抗真菌藥、以及磁共振造影劑，最新都獲得了藥監局頒發藥品註冊批件，相信公司可以成為行業整合的受益者。建議可於8元以下吸納收集，止蝕於7元，目標看9.5元。



(作者為註冊持牌人士)

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