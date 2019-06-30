陳健豪：美匯轉勢難看好

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，過去多年的G7、G20會議，都淪為各大國家最高領導人見面敍舊的場合，不過是次在日本大阪舉行的會議，可以說是近幾十年來市場最關注的一次。當然，主角肯定是中美領導人，環球金融市場同樣密切注視。



中美將貿易戰事延伸至銀行結算系統、華為、聯邦快遞等，美國出招封殺5家中國超級電腦公司，令一眾避險資產如黃金、瑞士法郎、甚至日圓等繼續成為資金避難所。當然，中東局勢繼續緊張亦屬另一市場焦點，並為自5月起的投資主題中美貿易糾紛帶來新鮮感。



美國總統特朗普雖然未有直接對伊朗開戰，不過對伊朗實施網絡攻擊，並制裁伊朗最高領袖及8名高級官員。伊朗方面亦非省油的燈，官方宣布對美國外交渠道永久關閉，兩國關係之差，令人回想起美國於2003年攻打伊拉克的波斯彎戰爭差不多。一旦市場氣氛進一步惡化，對油價或繼續火上加油。油價在不知不覺間已升至每桶59美元，雖然已接近阻力區的60美元，但暫時仍未看到有大手平倉調整的壓力。中線看，從基本分析或在市場擔心環球經濟衰退下，用油需求會減少，對油價或出現互相抵銷的因素。不過技術上，每桶54美元仍屬值得吸納的水平，以跌穿每桶50美元止蝕，目標在60美元附近平倉，算是比較短線的交易策略。



技術上，美元兌加元繼續於低位窄幅波動，執筆時距離低位1.3150水平不遠，雖反映過去兩天投資者未有進一步沽出美元兌加元，但另一方面亦反映市場對買入美元興趣不大。美匯指數跌穿96水平，距離預期的本周支持位95.7不遠，執筆時一度於95.8水平回升，受惠於聯儲局官員嘗試淡化7月份的減息預期，且看美匯指數會否嘗試作出反彈，不過明顯市場並不認同，利率期貨反映美聯儲7月份減息機會高達100%，問題是減息0.25%還是0.50%而已。預期反彈至96.6至96.8左右將重新出現沽壓。美元兌加元重要阻力已在1.3280至1.3300之間，後市仍然反覆向下機會極高。本周似乎反彈後再跌，目標以今年低位1.3070為限，止蝕於1.3330。

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