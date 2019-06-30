鄺紫珊：A股長遠不宜看得太淡

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，雖然中美貿易風波未停，預期將繼續拉鋸，但認為中國未來仍是新興市場增長其中最大的動力；預料下半年全球整體經濟政策將趨於寬鬆，以減低衰退風險，中國A股長遠仍具增長優勢，投資者不能看得太淡。



從宏觀角度看，多方面顯示的形勢都處於不明朗。中美貿易戰對全球經濟帶來負面影響，美國國債孳息率出現倒掛，而日本消費市場表現信心不足，歐洲的通脹情況也不佳。因此下半年全球政策寬鬆是可以預期，而內地的經濟受貿易摩擦的影響，已預期整體經濟增長將會放緩，故維持貨幣及財政的刺激政策相信可望會持續一段長時間。



事實上，近期中央當局所推出多項的金融市場新政策，都有利刺激國內金融業，以及與外國市場接軌，包括科創板成立、滬倫通的啟動、滬港通額度增加，以及專業外國投資機構限制取消等，均有助於更多資金長線進入A股市場。



眾所周知，美國已透過貿易戰延伸技術封鎖，針對5G及中國技術發展，這無疑是迫使中國企業減少對外國供應商的依賴，讓國內企業積極發展自主可控的技術，故中國「自求多福」的形勢相信已是大勢所趨。目前，中國的半導體設備國產化比例仍屬偏低，市場發展空間龐大。至於晶片行業方面，隨着中國手機行業鏈減少對美國企業晶片的依賴，反而讓國內本地廠商可獲得較好的發展機遇。



此外，美國加徵關稅確實影響不少中國廠商，部分企業已將生產線轉往其他東南亞國家，然而相較於十年前中國國內生產總值(GDP)超過六成多是來自出口貿易，現在已下調至約1/3，而目前中國主要增長動力是來自於創新、科技及消費。



因此，若中國經濟再走向穩定及平衡，中國未來仍是新興市場增長的動力；預料在中美貿易衝突、中國經濟轉型及增長放緩的環境下，企業間的盈利及發展差距將很大機會擴大，故現在及未來一段時間相信是捕捉具投資價值投資標的最佳機會。

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