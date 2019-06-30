潘梓生：白銀比黃金更值得吸納

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，受惠於市場避險情緒及聯儲局有望於7月重新開展減息周期，金價飆升至超過6年新高，按月上升超過一成，也是3年以來最大單月升幅。金價現時急升過後已嚴重超買，以RSI作指標計，現時超買狀況是20年以來最誇張，加上市場近日因G20峰會吹和風而導致避險情緒減低，金價短期再大幅上升的概率明顯下降。



近期金價急升，白銀升幅未有太急，令金銀比率升至25年高位，某程度上也反映市場避險需求高企。不過，現時避險需求有望減退，金銀比率有望回落，則令銀價有望追落後，追回金價一定的升幅。市場現時預期聯儲局將在今年減息3次，在較為激進的貨幣政策之下，貴金屬相信仍有較好表現。



技術上，銀價短期在15美元將有一定的支持，該位置是過去一季的重要阻力，銀價突破後已成重要支持，投資者可於該位置附近部署買入。銀價在上方約15.7美元則有較大阻力，是2017年年中延伸的大型下降軌阻力，短期未必能夠突破。但若銀價能夠成功突破15.7美元，將代表白銀價格有望重展大型升浪。

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