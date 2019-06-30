內地七大行業進一步放寬外商投資准入

內地媒體報道，7月30日起，外資進入船舶代理、城市燃氣、電影院、演出經紀機構、增值電信及油氣勘探開發等行業，限制將進一步放寬或取消。



國家發改委及商務部周日(30日)發布《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》，清單條目由48條減至40條。同日發布的《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》條目由45條減至37條。



發改委負責人表示，隨着對外開放不斷深入，以及負面清單管理制度逐步完善，2019年修訂外資准入負面清單主要把握3個原則，包括推動各領域全方位擴大對外開放；負面清單只減少、不新增限制；通過內外資統一監管能夠防範風險的不列入負面清單。



另外，鼓勵外資參與製造業高質量發展，投向生產性服務業。全國目錄繼續加大生產性服務業開放發展支持力度，促進服務業轉型升級；支持中西部地區承接外資產業轉移。



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