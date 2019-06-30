港府：籌建「積金易」中央平台　冀管理費可下調

財經事務及庫務局局長劉怡翔在其網誌表示，政府和積金局正密鑼緊鼓地籌備建立「積金易」中央平台，以便中央處理強積金計劃的行政工作，令工作更具標準、更為精簡和自動。



中央平台不僅是一項資訊科技項目，更是牽涉所有強積金制度持分者的改革管理過程。港府預期會帶來四方面的效益。包括提供更方便易用、同時又安全的流動服務；中央管理計劃成員的戶口；減少規管工作和合規負擔；增加成員得益。



長遠而言，中央平台能夠令強積金管理費有下調空間，更為未來實施「全自由行」作好準備，讓打工仔可更靈活地轉移強積金權益到他們自己選擇的受託人及計劃。



港府將於周三(3日)向立法會提交首階段的立法建議，修訂《強制性公積金計劃條例》，賦予積金局明確的權力以成立全資附屬公司，作為建立、擁有和營運中央平台的法律實體。



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