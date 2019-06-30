全球經貿戰：華爾街料中美股市短期向上

外國傳媒報道，雖然中美貿易戰充滿了驚喜及逆轉，但周六(29日)宣布「休戰」是金融市場廣泛共識，可謂符合預期。以下是部分華爾街人士對股市後向的觀點：



【瑞銀：看好中美股市】

瑞銀全球財富管理首席投資總監Mark Haefele表示，中美會面結果讓股市繼續保持樂觀，美股未來6個月或最多升5%左右(即再創新高)，向下空間有限；相對之下，中國股票波動較大，料介乎跌5%至升10%。



他指出，中美會面前預計雙方會達成「較長期休戰」，維持股票「增持」評級，目前可謂符合預期。



【QMA：短期利好】

專門從事量化股票業務的投資管理機構QMA組合經理Ed Campbell表示，中美「休戰」、中國將推出更多刺激經濟措施，以及歐美央行潛在減息，對風險資產而言是利好。不過，這是短暫的，長期來看仍充滿紛爭。



他認為，中美關係已永遠破裂，不太可能在貿易協議裏獲得解決，目前的衝突很有可能要維持一段時間。



【Ameriprise：股市續升】

金融集團Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy表示，中美周末的成果將令股市持續上升勢頭，債息亦會偏向上揚(即債價會下跌)。



【日興資產管理：最終「反枱」】

紐約日興資產管理首席全球策略師John Vail表示，預計美國仍有機會在今年第4季向中國「晒冷」加徵關稅，因中美「紅線」難以逾越，雙方無法接受被對方佔上風，貿易談判將會擱淺。

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