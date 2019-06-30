全球經貿戰：內地官媒呼籲美方「守信」

中美領導人會面後，中國官媒周日(30日)刊文，呼籲美方「言則必行，行則將至」，稱雖然中美兩國與國際社會看到新希望，但問題是做到「言必信、行必果」。



文章強調，中美經貿磋商再次重啟，人們期待這是真正意義上的回歸正軌，「用誠意增互信，用理性作抉擇，用共識促行動...道阻且長，行則將至」。



另一文章指出，今年以來，雙方經貿團隊落實中美元首共識重啟磋商幾個月後，美方又大搞極限施壓、漫天要價，並不斷推動中美經貿摩擦升級；這次中美重啟磋商，若沒有平等和相互尊重的具體行動，依然反覆「變臉」、漫天要價，「重啟的磋商也不會有結果」。



亦有評論稱，經過幾番起起伏伏，相信中國社會已對中美貿易戰及整個中美關係形成了一種平常心，中國最有能力把握、控制的是「把我們自己的事情做好」。

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