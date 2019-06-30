全球經貿戰：「豬」成為中美雙贏關鍵　救了全球？

外國傳媒報道，中美周末會面能夠有好結果，或許「豬」應記一功！報道指出，中國受到非洲豬瘟影響，需要大規模撲殺豬隻，導致豬肉價格急升，連帶雞肉、水果價格也上漲，使通脹上揚，5月各項肉類總進口量亦創下新高紀錄，反映供求有失衡迹象。



不過，美國情況剛好相反，目前豬隻數量大，令肉價偏低，連帶每隻豬的體重都較過去肥胖。報道指出，由於美國豬農預期，中國對豬肉的需求遲早「爆錶」，因此加緊生產，令豬群大增，在供應增多下，排骨批發價創下近年最低，火腿價格則由今年6月高位累跌約25%。



除了供應充足，使美國豬肉跌價的主因之一是飼料也便宜，粟米價格僅約2012年高位的一半，飼料充足讓近期平均生豬重量多達214磅(97公斤)，較10年平均數高出約4磅(1.8公斤)。



以目前中國豬肉短缺而言，大量進口美國豬肉不但能滿足需求、減輕通脹壓力，更能有助緩解中美貿易衝突，可謂中美「雙贏」，中美「停火」更是全球好消息。

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