全球經貿戰：李偉傑指升市無懸念　惟好難單日飆千點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，習特會結果帶來了好消息，當中放寬對華為的制裁更超出市場預期，對一眾手機設備股，以及與華為相關度較高的股份肯定利好。當中預料舜宇光學科技(02382)、中興通訊(00763)、中國軟件國際(00354)、瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478)等會受惠。



他預料，恒生指數周二(2日)開市後可挑戰29,000點，未來兩星期大市都不會受貿易戰的負面影響，投資者可趁勢建立好倉。雖然有人預計，恒指周二會裂口向上單日升一千點，但李氏認為可能性不大，因恒指早前已偷步炒上。更何況中美貿易戰只是返回5月初破裂前，根本問題暫難解決，按過往經驗，談判或會再度反覆，若恒指中線升到29,500至30,000點時，投資者會趁高位減持。

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