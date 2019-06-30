全球經貿戰：莊太量未樂觀　美方3個月後反口機會大

2019年06月30日 15:38
  • 東網電視
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    (美聯社圖片)

    「習特會」周六(29日)完結，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，不對是次中美「停火」感到樂觀，認為市場亦不需要過分認真。

    他指，中美雙方「停火」在短期內肯定是一項利好因素，但由於美國總統特朗普「無信用」可言，今次雙方「傾掂數」不代表不會「反口」，加上中美貿易衝突根源仍未解決，重啟談判需時，據過往經驗，認為美方3個月後反口機會大。

    至於華為「鬆綁」，莊太量表示，其實並非完全由中方要求，由於美方對華為的禁令不僅對華為造成衝擊，許多美國企業都受到影響，「鬆綁」亦為了防止對美國公司造成傷害。孟晚舟事件陰影未完全消除，加上美方明言，要再開會商討是否將華為從「黑名單」上移除，相信華為現時只可以暫時「鬆一口氣」。
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