中國6月份官方製造業PMI續企49.4

國家統計局公布，中國6月份官方製造業PMI報49.4，預計為49.5，前值49.4。中國6月份官方非製造業PMI報54.2，預計為54.2，前值54.3。中國6月官方綜合PMI報53，前值53.3。



當局指出，6月製造業景氣水平與5月相當，生產總體保持擴張，產業轉型升級繼續推進；市場訂單增長動力偏弱，外貿發展環境趨緊；受國內外大宗商品價格波動和部分行業供求關係變化等影響，價格指數雙雙迴落；企業對近期市場發展預期基本穩定。



期內非製造業商務活動指數為54.2%，按月微跌0.1個百分點，繼續位於擴張區間。分行業看，服務業商務活動指數為53.4%，按月回落0.1個百分點，服務業繼續保持穩步擴張。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務、貨幣金融服務和保險業等行業商務活動指數位於59.0%及以上的較高景氣區間，業務總量較快增長。



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