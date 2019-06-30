樓價UPDATES：泓景臺月尾終於開齋

近期社會不穩定影響樓市買賣表現，長沙灣泓景臺在6月尾聲才能破悶局，一名外區客以867萬港元買入屋苑兩房戶。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●香港仔深灣9號3座中層B室，實用面積1,386方呎，四房連雙套房間隔，減租3,000元，成交月租85,000元，減幅約3%，實用呎租61.3元。



●灣仔金碧大廈高層D室，實用面積429方呎，兩房間隔，放租三日即以月租1.8萬元租出，實用呎租42元。



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九龍區



●長沙彎泓景臺7座低層E室，實用面積478方呎，兩房間隔，以867萬元易手，實用呎價18,138元。



●長沙灣宇晴軒1座高層B室，實用面積554方呎，三房間隔，成交月租25,000元，實用呎租約45.1元，屋苑現有約33個放租盤，兩房及三房入場租金約18,000及26,000元。



●牛池灣威豪花園2座低層A室，實用面積400方呎，兩房間隔，原叫租1.55萬元，終以1.53萬元租出，實用呎租38.3元。



●奧運站浪澄灣3座低層F室，兩房間隔，實用面積550方呎，減租1,200元，以每月租金2.5萬元獲承租，實用呎租43.3元。



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新界區



●馬鞍山錦英苑E座中層8室，實用面積401方呎，兩房間隔，開價520萬元，已補價自由市場售價500萬元，實用呎價12,469元。



●天水圍天頌苑B座高層6室，實用面積650方呎，三房連套房間隔，已補價自由市場成交價658萬元，實用呎價10,123元。



●西貢逸瓏海滙2座中層A室，實用面積827方呎，三房間隔，獲租客以月租32,000元承租，實用呎租38.7元。以去2月買入價約1,100.2萬元計算，租金回報率約3.5厘。



●荃灣愉景新城2座中低層C室，實用面積495方呎，兩房間隔，減租1,200元或約7%，以月租15,800元租出，實用呎租31.9元。



●沙田第一城3座中層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，以595萬元易手，實用呎價18,196元。



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