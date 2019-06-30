全球經貿戰：外媒轟特朗普停留商業思維　中國獲勝

美國著名財經媒體彭博報道，美國總統特朗普與中國達成重啟貿易談判、暫緩再加徵關稅，以及華為禁令獲鬆綁等，已引起美國部分「鷹派」人士不滿，也反映出在特朗普的角度而言，美國能賣更多東西到中國，比美國內部所謂的「文明衝突」更重要。事件惹起市場反思，商業思維會否影響中美關係。



有報道指，美國參議員魯比奧(Marco Rubio)已揚言，將透過立法把華為限制放進去，預料會獲高票通過。參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)亦對特朗普「示弱」表示震驚，特別是對華為讓步。



《華盛頓郵報》認為，中國是今次貿易「休戰」的贏家，幾乎得到所有想要的事項，例如讓特朗普同意推遲「晒冷」對餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅、放寬華為禁令等。中國則以恢復進口美國農產品作為美方讓步的代價，但報道指，這其實是中國一直想要做的事，更何況目前仍未清楚將購買多少美國農產品。



除了中國，美國零售商、消費者，以及金融市場也是贏家，因特朗普暫緩加稅，使零售商進口成本不會增加，消費品價格不會被轉嫁至消費者，正符合華爾街預期。

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