下半年即將開始　首周金融市場有何大事？

中美領導人周六(29日)會面後，金融市場在貿易戰問題上可謂暫鬆一口氣，隨着7月1日來臨，意味着下半年開始，接下來的着眼點會落在歐美央行月底議息。以下為本周金融市場重要經濟數據(香港時間)：



【7月1日星期一】

●09：45中國公布6月財新製造業PMI

●22：00美國公布6月ISM製造業PMI。由於該數字接連下跌，6月數據更重要

●石油輸出國組織(OPEC)舉行一連兩日會議，直至7月2日，市場料延長減產協議

●聯儲局副主席克拉里達及中國人民銀行行長易綱將發表講話



【7月2日星期二】

●12：30澳洲公布7月議息結果，市場料減息0.25厘，令利率降至1厘的歷史新低

●16：30香港公布5月零售銷售



【7月3日星期三】

●09：45中國公布6月財新服務業PMI

●20：15美國公布俗稱「小非農」的ADP就業職位，對周五數據有啟示

●20：30美國公布5月貿易帳、每周新申請失業救濟金人數

●22：00美國公布6月ISM非製造業PMI、工廠訂單、耐用品訂單

●22：30美國公布每周原油庫存



【7月4日星期四】

●無重大經濟數據公布



【7月5日星期五】

●20：30美國公布6月非農就業數據，對聯儲局7月會否減息起關鍵作用

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