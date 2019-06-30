美股「1月效應」逐步應驗　7月大升在望？

外國傳媒報道，美國股市向來有所謂「1月效應」，即股市1月回報往往跑贏其他月份，而1月做好的話，整年亦有望錄得正回報。以目前形勢而言，2019年的「1月效應」有望再次應驗，股市升浪或許未完。



研究機構DataTrek Research指出，今年1月標指升7.9%，遠高於1958年以來平均回報1.2%，這樣大幅做好的類似情況僅出現過8次(不計今年)，全部都預示整年回報是「正數」，其中7次更達雙位數。更重要的是，8次平均回報達26.6%，中位數更達28.9%。



由於2019年上半年(即截至6月28日)標指累升17%左右，根據往績，股市最少仍有一成上升空間。



至於7至12月股市會怎走？根據過去8次往績，7月有60%機會上升，8、9，以及10月則有60%機會下跌，平均跌幅分別為0.5%、0.1%，以及2.5%。到了11月，股市有75%機會上升，12月更有88%機會平均升2.8%。值得留意的是，標指在當中的7月很大機會上揚。因此，若往績應驗，今年股市在10月前應該會維持強勁、並保持高位整固。



不過，過去8次往績亦顯示，1月股市表現異常強勁，反映上升周期近尾聲，投資者要懂得「落車」。

－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。