【深度解構】「放水」再非萬靈丹！救市須「四管齊下」？

單靠「貨幣政策」推動環球經濟的時代將告終！有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)發表年度經濟報告，直言全球經濟增長再難純靠貨幣政策(即減息、量化寬鬆(QE)等)驅動，需要出動「其他政策」刺激，籲各國央行開動所有「引擎」保經濟增長，又點名指中國繼續面臨「去槓桿」挑戰，隨時拖累整個新興市場經濟體。



鑑於全球經濟增長動力大減，BIS於最新年報中提出，若要脫離具有風險的債務推動增長模式，須於貨幣政策、結構改革、財政政策，以及宏觀審慎措施「四方面」取得平衡。BIS總經理Agustin Carstens形容，只有「四管齊下」，在航行時才可對抗逆風，並保持長遠的飛行路徑。事實上，BIS於2018年已提及，央行貨幣政策正常化之路充滿挑戰。



【不能單靠減息】

西太平洋銀行亞洲宏觀策略主管張淑嫻解釋，全球央行在2008年金融海嘯時減息幅度太大，形容「用得太多彈藥」，至今正常利率水平顯著低於當時水平，所以認同BIS所言，全球要貨幣和財政政策同時出擊，才足以刺激經濟增長，否則只會浪費「減息彈藥」。



她又說，新興市場近年普遍收緊貨幣政策，彈藥較發達國家充裕，而且通脹低企，令減息行動對刺激經濟的信心，以及扣除通脹後的實質利率對投資者的吸引力，足夠抵銷與美元的息差收窄時，造成的走資壓力。



【減息救不了貿易戰】

除了貨幣政策，BIS報告亦提及，貿易局勢緊張及環球債務上升，令全球經濟風險處處，尤其貿易風險升溫會為市場需求及投資前景加添陰霾，強調貿易戰沒有贏家。



上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，今輪經濟放緩周期的癥結在於貿易戰，所以貨幣及財政政策均非治本之法，減息甚至會加劇貿易戰氣氛。他認為，要刺激經濟增長，重點是各國在貿易壁壘和知識產權問題上，能協調各方利益，同時調整經濟結構，務求在新的貿易形勢下，保住企業的創新及競爭力。



【中國債務問題恐累全球】

其他風險方面，BIS指出，部分發達經濟體的銀行業盈利表現疲弱，又點名指中國作為主要新興市場經濟體，其「去槓桿」進程成為另一風險因素，因遏制信貸增長會大大拖累經濟活動。隨着新興市場經濟體對全球金融狀況日趨敏感，會令資本流動明顯加快。



BIS並指，中國當局冀平穩過渡至服務型經濟，希望在轉型期間能減少宏觀經濟風險，同時可以保持穩定經濟增長，並在過去一年，採取多項措施限制影子銀行活動。然而，過去十年間，不少內地中小企是依靠影子銀行融資，政府有關打擊舉措會令不少中小企的營運資金減少，以及盈利能力急劇下降。(附圖一及二)



值得留意的是，新興市場經濟體的特點為外債(以美元為主)增長快速，尤其集中於企業方面，從規模而論，中國為此系統經濟的重要一員。因此，BIS認為，中國若在短期內抑制投資及經濟活動，會加大債務風險，甚會拖累經濟增長。



由於中國是全球經濟增長引擎，一旦慢下來，環球都會受影響，例如目前南韓經濟已呈現萎縮，新加坡亦恐在第3季陷入衰退，歐洲及日本也有衰退邊緣，故中國經濟何去何從惹廣泛關注，救市亦變得不簡單。

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