全球經貿戰：特朗普似不願看到「科技冷戰」

美國著名財經媒體彭博分析，美國總統特朗普周六(29日)宣布放鬆對華為的制裁，意味着他寧願達成貿易協議，也不願看到「科技冷戰」，主因是他在一個月前才宣布實施禁令，目前連90天寬限期也未過，就計劃放鬆力度。



特朗普周六說：「我認為我們(中美)將會成為策略夥伴，能互相幫助。如果可以達成正確的協議，對雙方都極好...我喜歡我們的企業向其他人出售東西。」



就此，美國智庫戰略與國際研究中心中國問題專家Scott Kennedy表示，除了華為一事外，其實中美在日本大阪是沒有作出任何解決紛爭的重大舉措。會面結果對金融市場而言固然是利好，但升市不代表雙方的分歧得到解決。



美國前貿易副代表、前跨太平洋夥伴關係協定(TPP)談判首席代表、現任亞洲協會政策研究所(ASPI)副主任Wendy Cutler亦指出，特朗普今次的表現印證他着緊2020年連任，提供一個和平的環境，總好過磨爛蓆的經濟戰。



她指出，放鬆打壓華為顯示特朗普寧願達成協議，總好過開戰，這是對中國的重大讓步，目前未清楚美國會獲得怎樣的回報。

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