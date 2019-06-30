「央行之母」擬港設創新樞紐中心　促進金融科技

香港金融管理局公布，有「央行之母」稱號的國際結算銀行(BIS)周日(6月30日)宣布，成立「國際結算銀行創新樞紐」(創新樞紐)，藉此促進央行界就創新金融科技的國際合作。創新樞紐的其中一個中心將落戶香港。金管局對此表示歡迎。



金管局總裁陳德霖說：「我很高興國際結算銀行將會在香港設立一個創新樞紐中心，這充分表明了香港在創新金融科技發展及應用方面的領先地位，以及香港充滿活力的金融科技生態。作為國際結算銀行成員，金管局歡迎設立創新樞紐，並全力支持有關工作。我們會與創新樞紐緊密合作，支援其科技及創新研究項目，以促進央行間及社會各界更良好的合作。」



創新樞紐旨在識別及深入探討對央行運作會有深遠影響的科技趨勢；開發科技領域的公共產品，以改善全球金融體系的運作；以及作為匯聚中央銀行創新專家的平台。



國際結算銀行成立於1930年，是由60間央行成員持股的國際金融組織。其宗旨為服務央行，以維持貨幣及金融穩定；促進央行在這方面的合作；及作為央行的銀行。

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