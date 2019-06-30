銀行界注意！傳德銀最多炒2萬人　本周有決定

繼上周五(6月28日)《華爾街日報》後，美國著名財經媒體彭博最新引述兩位消息人士透露，德意志銀行考慮在全球裁掉逾1/5員工，將成為多年來該行最大的一次重組計劃。



消息人士稱，該行行政總裁Christian Sewing最早會在本周、不遲於7月8日，正式提出最新的重組計劃，或決定最多裁掉兩萬個職位。消息亦指，該決定尚未正式通過，裁員數量可能有變。



消息稱，此次大規模重組計劃或對投資銀行部門影響最大，尤其是美國業務，以及股票和利率衍生產品交易，全球股票業務員工數量或減少一半。



資料顯示，德意志銀行截至首季擁有91,500名員工，低於Sewing接管時的95,400名。《華爾街日報》上周五率先報道了削減多達兩萬個職位的計劃。



另有消息透露，該行計劃到2021年，在全球新增300名財富管理員工，主要在歐洲、美洲，以及新興市場進行招聘。

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