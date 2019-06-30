【產經專題】港貨櫃吞吐量或挫逾10%　憂醞釀結業潮

雖然中美貿易「休戰」，但之前已加徵的關稅並沒有被撤回，貨運生意依然難做，香港物流公司正醞釀結業潮！



根據香港海運港口局最近公布，香港貨櫃碼頭吞吐量已連續5個月下跌。香港付貨人委員會執行總幹事何立基估計，今年香港貨櫃碼頭全年貨櫃吞吐量很可能會按年下跌逾10%。



資料顯示，香港今年首5個月共處理755.3萬個標準箱，按年跌7.7%。記者在辦公時間走訪葵青碼頭，發現碼頭內工人數目稀少，只見有單獨一隻貨船停泊，正在將貨櫃吊上船運往外地。期間觀察多時，亦只得兩、三架貨車經過身旁，與以往熙來攘往情況大相逕庭。



根據政府資料顯示，去年香港全年貨櫃吞吐量1,959萬個標準箱，恐怕今年更差。何立基預料，今年下半年貨櫃吞吐量料下跌，拖累全年吞吐量勢大幅下挫，而較好的預測是能保持到1,800萬個標準箱，惟按年跌幅已逾8%，跌超過一成不足為奇。



他又指，由中國華南出口到美國的貨量跌幅明顯，而雜貨消費品原材料價格近期亦下降，反映貨運量仍有下跌趨勢。不過，他認為，其他國家的人力資源未必及中國豐富，美國很難找一個能全面取代中國生產的國家。



【三成公司處倒閉邊緣】

另方面，香港貨運物流業協會主席胡百浠稱，受中美貿易戰影響，估計有20至30%的物流公司正處於倒閉的邊緣。他指出，現時物流公司經營困難，但由於它們已營運多年，尚有儲備資金應對危機，不會即時倒閉。反而有部分較大規模的公司，已選擇關閉在香港的分公司。



香港生產力促進局主席林宣武則表示，香港貨櫃碼頭吞吐量下跌已不是第一日的事，特別是全球供應鏈因貿易戰和電子商貿而改變。再者，香港出口下跌趨勢持續，產品不在中國製造，可以在越南、柬埔寨等東南亞國家製造。



【中美貿易談判仍崎嶇】

對於上周六(29日)「習特會」完結後，兩國宣布重啟貿易談判，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，不對是次中美「停火」感到樂觀。他指，中美雙方「停火」在短期內肯定是一項利好因素，但由於美國總統特朗普「無信用」可言，今次雙方「傾掂數」不代表不會「反口」，加上中美貿易衝突根源仍未解決，重啟談判需時，據過往經驗，認為美方3個月後反口機會大。

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